بالكوفية والأعلام.. استقبال حافل لمنتخب فلسطين للسيدات في إيرلندا (فيديو)

حظي منتخب فلسطين للسيدات باستقبال كبير، خلال مباراته أمام فريق بوهيميان الإيرلندي (2-1) التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "داليمونت بارك" بدبلن.

وشهدت المباراة تضامنا واسعا وكبيرا من قبل الجماهير التي ملأت الملعب وعلقت لافتة كبيرة كتب عليها "إيرلندا تقف مع فلسطين" في حين حملت الجماهير الأعلام وتوشحت بالكوفية الفلسطينية.

🇮🇪❤️🇵🇸 Palestine take the lead at Dalymount Park.



Bohemians 1 Palestine 2 pic.twitter.com/UKaVONIyyL — Bohemian Football Club (@bfcdublin) May 15, 2024

المصدر: وسائل إعلام