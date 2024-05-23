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تعيين نجل قديروف رئيسا لنادي "أحمد" لكرة القدم

الرياضة

تعيين نجل قديروف رئيسا لنادي
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تم تعيين نجل رئيس جمهورية الشيشان الروسية أحمد قديروف البالغ 18 عاما، رئيسا لنادي "أحمد" لكرة القدم.

وجاء في بيان النادي: "نحن واثقون من أنه تحت قيادة أحمد رمضانوفيتش، سيحقق الفريق إنجازات وانتصارات ونتائج جيدة جديدة".

في السابق، شغل ممحمد داوودوف منصب رئيس نادي "أحمد".

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وتم تعيين أحمد قديروف الثلاثاء الماضي في منصب وزير الثقافة البدنية والرياضة في الشيشان.

كما شغل منذ 12 فبراير 2024 منصب وزير الشباب في الجمهورية.

ويحتل نادي "أحمد" المركز العاشر في ترتيب الدوري الروسي الممتاز برصيد 35 نقطة خلال 29 جولة لهذا الموسم. 

المصدر: RT

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