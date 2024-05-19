محمد قدوس يهز شباك مانشستر سيتي بهدف خرافي من ضربة مقصية (فيديو)

أحرز نجم نادي وست هام الدولي الغاني محمد قدوس هدفا مذهلا في شباك مانشستر سيتي خلال مباراة الفريقين يوم الأحد في الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 42، ارتدت كرة ركنية من دفاع مان سيتي لتصل إلى قدوس الذي هيأها لنفسها قبل أن يسددها بيسراها بضربة مقصية رائعة في شباك الحارس ستيفان أورتيغا.

محمد قدوس يسجل هدف الموسم، عالمي



🥶😰🤩



pic.twitter.com/o1MlRCZRmS — عز (@MnbrIl) May 19, 2024

هدف تاريخي من محمد قدوس.

pic.twitter.com/Wve8ugsVCL — عمرو (@bt3) May 19, 2024

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم مان سيتي بهدفين لواحد.

ويحتاج مان سيتي للفوز على وست هام بأي نتيجة للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة تواليا في إنجاز غير مسبوق في الكرة الإنجليزية.

المصدر: RT