دينامو موسكو يكرم وفادة كريليا سوفيتوف برباعية ويلامس لقب الدوري الروسي

اقترب دينامو موسكو خطوة جديدة لحصد لقب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بتحقيقه لانتصار عريض على حساب ضيفه كريليا سوفيتوف بنتيجة 4-1 يوم السبت ضمن المرحلة الـ29 قبل الأخيرة.

وسجل لدينامو، فابيان بالبوينا (ثنائية) في الدقيقتين 29 و57 وبيتيلو في الدقيقة 76 ومومي نجامالي (90+3)، بينما أحرز يوري غورشكوف هدف كريليا سوفيتوف الوحيد من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 40.

ورفع دينامو رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق خمس نقاط عن زينيت بطرسبورغ حامل اللقب، وبست نقاط عن كراسنودار الثالث.

وفي حال خسارة كراسنودار أمام مضيفه سوتشي في وقت لاحق اليوم السبت وهزيمة زينيت أمام أخمات غروزني غدا الأحد، فسيتوج دينامو رسميا بلقب الدوري الروسي قبل جولة واحدة من نهاية البطولة.

في المقابل، تجمد رصيد كريليا سوفيتوف عند 40 نقطة في المركز السابع مؤقتا في انتظار استكمال باقي مباريات المرحلة.

المصدر: sport24