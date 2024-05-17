قبل ساعات من مواجهتهما المرتقبة.. الهلال يستفز النصر بفيديو لنجمه البليهي

أشعل الهلال أجواء مباراة ديربي الرياض ضد النصر المزمع إقامتها مساء اليوم الجمعة في قمة المرحلة الـ32 من الدوري السعودي بنشره فيديو مثيرا قبل ساعات من انطلاق المواجهة.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، فيديو يظهر لقطات من المباريات الأخيرة بين الفريقين حيث ظهر بعض نجوم "الزعيم" على غرار البرازيلي مالكوم والصربي ميلينكوفيتش سافيتش وهما يحتفلان بأهدافهما في شباك النصر.

وتضمن الفيديو أيضا مشهدا لنجم الهلال علي البليهي وهو يشير بعلامة الصمت لتأتي بعدها اللقطة الشهيرة له عندما قام بغرز علم الهلال في أرض ملعب النصر إثر فوز "الزعيم" على "العالمي" في عقر داره بنتيجة 2-1 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2021.

أما المشهد الأكثر استفزازا، فقد جاء في نهاية المقطع، حيث ظهر خلاط إلكتروني به ماء يظهر في البداية متوقفا ثم يبدأ في العمل مكونا ما يشبه "التورنيدو" وهو لقب نجم الهلال سالم الدوسري.

يذكر أن الهلال حسم لقب الدوري الـ19 في تاريخه عقب فوزه الكبير على الحزم 4-1 في المرحلة الماضية معززا موقعه في الصدارة برصيد 89 نقطة من دون خسارة بـ29 فوزا بينها 24 متتاليا وتعادلان، وبفارق 12 نقطة أمام النصر.

ومع ذلك، فإن المباراة تكتسي أهمية بالنسبة للفريقين خصوصا النصر الذي خسر ثلاث مرات أمام جاره وغريمه التقليدي هذا الموسم: بثلاثية نظيفة في الدور الأول من الدوري، وثنائية نظيفة في كأس موسم الرياض الودية، و1-2 في نصف نهائي الكأس السوبر المحلية.

المصدر: RT