الفائز سيدخل سجلات الملاكمة إلى جانب محمد علي.. موعد "نزال القرن" بين فيوري وأوسيك

يلتقي الملاكمان تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك في مواجهة تاريخية توصف بأنها "معركة جيل" غدا السبت في السعودية، في أول نزال لتوحيد الأحزمة العالمية في الوزن الثقيل منذ 25 عاما.

ويصل البريطاني الزئبقي فيوري والأوكراني أوسيك إلى العاصمة السعودية الرياض دون هزيمة، وكل منهما يتطلع إلى أن يصبح أول بطل عالم في الملاكمة بأربعة أحزمة.

FURY REFUSES TO LOOK AT USYK 🤯#FuryUsyk | MAY 18 12PM ET | @ESPNPlus PPV pic.twitter.com/IbTVgWNYTN — Top Rank Boxing (@trboxing) May 16, 2024

ويحمل فيوري (35 عاما)، الملقب بـ"جيبسي كينغ" (ملك الغجر)، لقب المجلس العالمي للملاكمة (دبليو بي سي) في الوزن الثقيل، فيما أحرز منافسه الأوكراني البالغ 37 عاما ألقاب الأحزمة الثلاثة الأخرى وهي الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي إف)، رابطة الملاكمة العالمية (دبليو بي أيه) ومنظمة الملاكمة العالمية (دبليو بي أو).

وحقق فيوري 34 فوزا بينها 24 بالضربة القاضية وتعادلا واحدا منذ بداية مسيرته الاحترافية في عام 2008، فيما يتضمن سجل أوسيك 21 فوزا في 21 نزالا احترافيا بينها 14 بالضربة القاضية.

وسيكون الفائز في النزال أول بطل عالمي موحد للوزن الثقيل منذ البريطاني لينوكس لويس في عام 1999 عندما تغلب على الأمريكي إيفاندر هوليفيلد، وسيدخل سجلات رياضة الفن النبيل إلى جانب الأمريكيين محمد علي كلاي ومايك تايسون.

ومع تزايد الصخب حول هذا النزال المقرر في ملعب "المملكة أرينا"، يتوقع بعض المعلقين معركة حذرة مع فيوري الذي قد يلجأ إلى خطة دفاعية.

وتخلص الملاكم البريطاني الفارع الطول (2.06 م) والذي عانى للتغلب على نجم الفنون القتالية المختلطة الكاميروني فرانسيس نغانو في 29 أكتوبر الماضي، من الوزن الزائد ويبدو نحيفا وخفيفا على قدميه.

في المقابل، حقق أوسيك قصير القامة نسبيا مقارنة مع البريطاني (1.91) والذي يتمتع بسيرة ذاتية مذهلة، انتصارات على خصوم أقوى أبرزهم البريطاني أنتوني جوشوا مرتين.

ووصف المروج فرانك وارن نزال فيوري وأوسيك بأنه "أهم معركة في القرن الحادي والعشرين"، وقال أمس الخميس في الرياض: "إنها المعركة التي كنا ننتظرها، أفضل اثنين من الوزن الثقيل في العالم، وكلاهما لم يهزم".

وأضاف "هذا شيء خاص. المعارك مثل هذه تأتي مرة واحدة في كل جيل".

المصدر: وكالات