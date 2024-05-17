إنفانتينو يعارض الانتقادات الموجهة لكأس العالم للأندية

دافع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن بطولة كأس العالم للأندية 2025، ضد الانتقادات التي عبر عنها بعض الاتحادات وجمعية لاعبي اللعبة.

وكان "فيفا" قرر تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية لتقام كل 4 أعوام بمشاركة 32 فريقا من مختلف قارات العالم، بدءا من العام المقبل 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلب الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو"، ورابطة الدوريات العالمية، من الفيفا، سحب الأجندة الدولية والالتزام بإعادة جدولة كأس العالم للأندية، لتجنب ضغط المباريات وحماية اللاعبين.

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وقال إنفانتينو على هامش كونغرس "فيفا" في العاصمة التايلاندية بانكوك: "نظم الفيفا 1% من مباريات الأندية الرئيسية حول العالم، والأمر مماثل بالنسبة للمنتخبات الوطنية، بين 1 و2%. أما الباقي فينتمي إلى الدوريات والاتحادات والقارات".

وأكد: "آمل أن تضع هذه الأرقام، التي يمكن مراجعتها، حدا لهذا الجدل الذي لا معنى له"، مشددا على أن الدخل الذي يحققه الفيفا يتم توزيعه "في جميع أنحاء العالم".

يذكر أن أندية الأهلي المصري، الهلال السعودي، الوداد البيضاوي المغربي، الترجي التونسي ضمنت التأهل إلى كأس العالم 2025 بأمريكا كممثلين للعرب، وقد ينضم لهم العين الإماراتي حال تتويجه بدوري أبطال آسيا على حساب يوكوهاما.

المصدر: 365scores