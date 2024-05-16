ثلاث مفاجآت في قائمة ألمانيا لكأس أوروبا 2024

أعلن مدرب منتخب ألمانيا جوليان ناغلسمان اليوم الخميس، قائمة "المانشافت" استعدادا للمشاركة في كأس أوروبا المزمع إقامتها في ألمانيا خلال الفترة بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.

وشهدت القائمة ثلاث مفاجآت، تمثلت في استبعاد لاعب خط وسط بايرن ميونخ ليورن جوريتسكا ومدافع بوروسيا دورتموند ماتس هوميلز واستدعاء المهاجم المخضرم توماس مولر.

وفي ما يلي قائمة منتخب ألمانيا:

حراسة المرمى: "أوليفر بومان (هوفنهايم)- مانويل نوير (بايرن ميونخ)- ألكسندر نوبل (شتوتغارت)- مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة).

خط الدفاع: فالديمار أنتون (شتوتغارت)- بينجامين هينريتش (لايبزيغ)- جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)- روبن كوخ (آينتراخت فرانكفورت)- ماكسيميليان ميتليشتاد (شتوتغارت)- ديفيد روم (لايبزيغ)- أنطونيو روديغر (ريال مدريد)- نيكو شلوتيربيك (بوروسيا دورتموند)- جوناثان تاه (باير ليفركوزن).

خط الوسط: روبرت أندريش (باير ليفركوزن)- كريس فوهريتش (شتوتغارت)- باسكال غروس (برايتون)- إلكاي غوندوغان (برشلونة)- توني كروس (ريال مدريد)- جمال موسيالا (بايرن ميونخ)- ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونخ)- ليروى ساني (بايرن ميونخ)- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).

خط الهجوم: ماكسيمليان بيير (هوفنهايم)- نيكلاس فولكروغ (بوروسيا دورتموند)- كاي هافيرتز (أرسنال)- توماس مولر (بايرن ميونخ)- دينيس أونداف (شتوتغارت).

وتنافس ألمانيا في البطولة القارية في المجموعة الأولى مع كل من اسكتلندا والمجر وسويسرا.

المصدر: وكالات