دي بروين يعادل رقم فابريغاس التاريخي

حقق الدولي البلجيكي كيفين دي بروين رقما تاريخيا بفوز مانشستر سيتي على توتنهام في البريميرليغ.

وقطع السيتي خطوة كبيرة نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه على توتنهام بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة 37 للبريميرليغ.

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وصنع دي بروين الهدف الأول في المباراة، والذي سجله النرويجي إيرلينغ هالاند.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد تمكن كيفين دي بروين من تقديم 10 تمريرات حاسمة أو أكثر في ستة مواسم مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الرقم الأكبر في تاريخ المسابقة إلى جانب سيسك فابريجاس.

المصدر:"وسائل إعلام"