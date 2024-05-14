مانشستر سيتي يواجه توتنهام بقوته الضاربة

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على توتنهام مساء اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدخل مان سيتي المباراة بقوته الضاربة في خط الهجوم، بقيادة الهداف إيرلينغ هالاند والجناح فيل فودن وصانع الألعاب كيفين دي بروين.

وجاءت تشكيلة مان سيتي لمواجهة توتنهام كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر- أكانجي- روبن دياز- يوشكو جفارديول.

خط الوسط: كوفاسيتش- رودريغو- كيفين دي بروين.

الهجوم: برناردو سيلفا- إيرلينغ هالاند- فيل فودين.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر أرسنال.

ويسعى الفريق السماوي للفوز على توتنهام للانفراد بصدارة الدوري قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

في المقابل، يحتل توتنهام المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة ويتخلف بفارق خمس نقاط عن أستون فيلا الرابع، ويحتاج للفوز في مباراة اليوم من أجل الحفاظ على آماله في احتلال المركز الرابع والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

المصدر: RT