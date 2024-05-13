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فريق كازاخستاني يصعد إلى قمة "إيفرست" تخليدا لذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى

الرياضة

فريق كازاخستاني يصعد إلى قمة
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تمكن فريق "Kazakh Everest Team" الكازاخستاني أمس الأحد من الوصول إلى قمة إيفرست التي تعد الأعلى في سلسلة جبال الهملايا والعالم، تخليدا لذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى.

وقاد الفريق الذي تألف من سبعة أشخاص، المتسلق الأسطوري الكازاخستاني ماكسوت جوماييف، وبدأت الرحلة نحو قمة الجبل الأعلى في العالم في السادس من أبريل.

وكانت من بين أعضاء الفريق الرياضية أنار بوراشيفا، التي أصبحت أول امرأة كازاخية تتسلق إيفرست.

فريق كازاخستاني يصعد إلى قمة
فريق كازاخستاني يصعد إلى قمة

وكانت الرحلة مخصصة للاحتفال بالذكرى المئوية لبطل الاتحاد السوفيتي سجادات نورماغامبيتوف، وكذلك أبطال الحرب الوطنية العظمى راخيمجان كوشكارباييف وعليا مولداجولوفا.

وجبل إيفرست هو أعلى قمة جبلية في العالم، يقع في سلسلة جبال الهملايا بين نيبال والتبت.

ويبلغ ارتفاع قمة إيفرست حوالي 8848 مترا فوق سطح البحر، ويعتبر تسلقه تحديا فريدا يتطلب خبرة وتدريبا شاقا.

وتمر الرحلة إلى القمة عبر عدة معسكرات تخضع لظروف قاسية من انخفاض درجات الحرارة وقلة الأوكسجين.

المصدر: RT

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