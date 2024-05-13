 
مباشر

مصرع أولمبي روسي بحادث سير

الرياضة

مصرع أولمبي روسي بحادث سير
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xiyx

لقي لاعب الترياتلون الروسي إيغور سيسويف البالغ 43 عاما حتفه بحادث مروري أمس الأحد.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، فإن السيارة التي كان يقودها سيسويف انحرفت إلى المسار المقابل واصطدمت بشاحنة ثقيلة، توفي الرياضي الروسي على الفور، وتم نقل الراكب الذي كان معه في السيارة إلى المستشفى مصابا بجروح متفاوتة الخطورة.

مصرع أولمبي روسي بحادث سير
إقرأ المزيد
مشهد يخطف الأنفاس.. انهيار جليدي يضرب أحد المتزلجين
مشهد يخطف الأنفاس.. انهيار جليدي يضرب أحد المتزلجين

وأعرب الاتحاد الروسي للترياتلون عن تعازيه لأقارب الرياضي وأصدقائه.

وشارك سيسويف في دورتين أولمبيتين كعضو في المنتخب الروسي، وفي أولمبياد أثينا 2004 حصل على المركز الخامس عشر، أما في أولمبياد بكين 2008 حصل على المركز التاسع.

كان سيسويف أول ممثل للترياتلون المحلي للرجال يفوز ببطاقة التأهل للمنافسة في الألعاب الأولمبية.

سيسويف هو بطل روسيا والفائز بكأس أوروبا، وشغل منصب المدير الفني لفريق الترياتلون الوطني من عام 2017 إلى عام 2020.

المصدر: "وكالة تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا