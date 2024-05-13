مصرع أولمبي روسي بحادث سير

لقي لاعب الترياتلون الروسي إيغور سيسويف البالغ 43 عاما حتفه بحادث مروري أمس الأحد.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، فإن السيارة التي كان يقودها سيسويف انحرفت إلى المسار المقابل واصطدمت بشاحنة ثقيلة، توفي الرياضي الروسي على الفور، وتم نقل الراكب الذي كان معه في السيارة إلى المستشفى مصابا بجروح متفاوتة الخطورة.

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وأعرب الاتحاد الروسي للترياتلون عن تعازيه لأقارب الرياضي وأصدقائه.

وشارك سيسويف في دورتين أولمبيتين كعضو في المنتخب الروسي، وفي أولمبياد أثينا 2004 حصل على المركز الخامس عشر، أما في أولمبياد بكين 2008 حصل على المركز التاسع.

كان سيسويف أول ممثل للترياتلون المحلي للرجال يفوز ببطاقة التأهل للمنافسة في الألعاب الأولمبية.

سيسويف هو بطل روسيا والفائز بكأس أوروبا، وشغل منصب المدير الفني لفريق الترياتلون الوطني من عام 2017 إلى عام 2020.

المصدر: "وكالة تاس"