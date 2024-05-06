"الحظ" يضع حدا لسيطرة فيرستابن.. وسائق جديد يتذوق نكهة الانتصار في الفورمولا 1

حقق الإنجليزي، لاندو نوريس، سائق فريق "مكلارين"، إنجازا تاريخيا بفوزه بجائزة ميامي الكبرى، لسباقات سيارات الفورمولا 1، صباح يوم الاثنين.

وانتزع لاندو نوريس، المركز الأول النجم الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق "ريد بول"، ليضع حدا لانتصاراته المتتالية على سباقات بطولة العالم "للفورمولا 1" لعام 2024.

Re-live the moment Lando Norris became the 114th Grand Prix winner in Formula 1 history 🏁#F1#MiamiGPpic.twitter.com/iPpsziHkB0 — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

وكان ماكس فيرستابن في طريقه لفوز خامس في 6 سباقات هذا الموسم والثالث في ميامي على التوالي، قبل أن يقع حادث سمح لفريق "مكلارين" باستغلال فترة الاستعانة بسيارة الأمان ليدخل نوريس حارة الصيانة، ويحالفه الحظ ويخرج في الصدارة.

وطارد النجم الهولندي، فور استئناف السباق، المتصدر نوريس، ولكنه لم يتمكن من اللحاق بالإنجليزي.

وجاء في المركز الثالث، شارل لوكلير سائق فيراري، متفوقا على زميله في الفريق الإسباني كارلوس ساينز.

وحقق لاندو نوريس، البالغ من العمر 24 عاما، بذلك، انتصاره الأول في البطولة متفوقا على فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات..

وكان السائق البريطاني قد حقق الرقم القياسي في عدد مرات والصعود على منصة التتويج دون أي انتصار برصيد 15 مرة بينها 8 سباقات أنهاها في المركز الثاني من أصل 110 سباقات جائزة كبرى شارك فيها.

واحتفظ ماكس فيرستابن، رغم إنهاء السباق في المركز الثاني، بصدارة الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1، برصيد 136 نقطة، متفوقا بفارق 35 نقطة على أقرب ملاحقيه وزميله في الفريق، المكسيكي سيرخيو بيريز، الذي جاء خامسا في سباق جائزة ميامي.

What a crazy, crazy day in Miami has done to the Driver Standings tonight 📈#F1#MiamiGPpic.twitter.com/mWsV44KJTs — Formula 1 (@F1) May 6, 2024

المصدر: RT