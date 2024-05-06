حكيم زياش يخطف الأضواء في الدوري التركي بهدف مذهل.. فيديو

خطف المغربي، حكيم زياش، الأضواء خلال مباراة فريقه غلطة سراي ضد ضيفه سيفاسبور (6-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن الجولة 35 من الدوري التركي لكرة القدم.

وافتتح حكيم زياش مهرجان الأهداف مبكرا بعد مرور 11 دقيقة فقط من صفارة البداية، قبل أن يعود في الدقيقة 60 ويوقع على هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى العليا.

ورفع حكيم زياش، البالغ من العمر 31 عاما، رصيده إلى 8 أهداف إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، خلال 21 مباراة مع غلطة سراي بمختلف مسابقات الموسم الجاري (2023-2024).

بينما يتربع فريق غلطة سراي على عرش صدارة الدوري برصيد 96 نقطة، متفوقا على نادي فنربخشة أقرب ملاحقيه، بفارق 7 نقاط.

المصدر: RT