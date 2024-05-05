أيندهوفن يحرز لقب الدوري الهولندي للمرة الـ25 في تاريخه

أحرز أيندهوفن لقب الدوري الهولندي لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2018 والـ25 في تاريخه، بفوزه يوم الأحد على ضيفه سبارتا روتردام 4-2 ضمن منافسات المرحلة الـ32.

ورفع أيندهوفن الذي كان يكفيه التعادل ليتوج بطلا ولم يذق طعم الهزيمة سوى مرة واحدة، رصيده في المركز الأول إلى 87 نقطة بفارق 12 نقطة عن وصيفه فينورد، حيث لم يعد بإمكان بطل الموسم الماضي اللحاق به قبل مرحلتين من نهاية المنافسات.

وحقق أيندهوفن تحت قيادة مدربه بيتر بوس (60 عاما)، رقما قياسيا بفوزه في 17 مباراة تواليا في بداية الموسم وعادل إنجازه الشخصي بقيادة المدرب غوس هيدينك موسم 1987-1988، قبل أن تتوقف سلسلته القياسية من دون خسارة بسقوطه أمام إن إي سي نيمخه 1-3 في المرحلة 27.

وتألق في صفوف بطل هولندا المهاجم المخضرم لوك دي يونغ (33 عاما) الذي سجل 27 هدفا ومرر 15 كرة حاسمة، ليتصدر ترتيب الهدافين في الدوري متساويا مع اليوناني إيفانجيلوس بافليديس مهاجم ألكمار.

كما حقق أيندهوفن نتائج جيدة على الصعيد الأوروبي هذا الموسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فحل ثانيا في مجموعة صعبة ضمت أرسنال الإنجليزي وإشبيلية الإسباني ولنس الفرنسي، وبلغ ثمن النهائي حيث خسر أمام بوروسيا دورتموند (1-3 باجمالي المباراتين).

المصدر: وكالات