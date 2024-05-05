ميسي يدون 3 أرقام قياسية ويقود إنتر ميامي لاكتساح نيويورك ريد بولز بسداسية (فيديو)

عاش ليونيل ميسي ليلة قياسية أخرى مع إنتر ميامي، إذ أحرز النجم الأرجنتيني هدفا وقدم خمس تمريرات حاسمة ليقود فريقه إلى سحق نيويورك ريد بولز 6-2 يوم الأحد ضمن الدوري الأمريكي.

وحقق ميسي ثلاثة أرقام قياسية في الدوري الأمريكي، الأول هو المساهمة في ستة أهداف، والثاني صناعة خمسة أهداف في لقاء واحد، أما الثالث فهو أن الأهداف الخمسة التي صنعها جاءت في شوط واحد.

شاهد ما قدمه الاسطورة ليو ميسي اليوم👑



5 اسيست

1 هدف pic.twitter.com/CzcRxX49Cn — Messi World (@M10GOAT) May 5, 2024

ونجح ميسي الفائز بجائزة لاعب الشهر في أبريل الماضي، في التسجيل وصناعة الأهداف في ست مباريات متتالية مع إنتر ميامي.

وسجل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الشريك السابق لميسي في خط هجوم برشلونة، ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك نيويورك ريد بولز وأضاف ماتياس روخاس هدفين لإنتر ميامي.

ويقتسم ميسي وسواريز صدارة قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف لكل منهما، ليمنحا إنتر ميامي صدارة المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي برصيد 24 نقطة.

المصدر: وكالات