جيرونا يضرب برشلونة برباعية ويهدي ريال مدريد لقب الدوري

أهدى جيرونا لقب الدوري الإسباني لكرة القدم لريال مدريد بفوزه على جاره برشلونة بنتيجة 4-2 في الجولة الـ34 من "الليغا".

وضمن ريال مدريد لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ36 في تاريخه بفوزه الكبير على ضيفه قادش 3-0 وخسارة مطارده المباشر وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب.

🙌 WE ARE THE LALIGA 2023/24 CHAMPIONS! 🙌 pic.twitter.com/Yo5QFw3SUO — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 4, 2024

وعزز ريال مدريد موقعه في الصدارة برصيد 87 نقطة بفارق 13 نقطة أمام جيرونا الذي انتزع المركز الثاني قبل أربع مراحل من نهاية الموسم وضمن مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، فيما تراجع برشلونة إلى المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 72 نقطة.

ويعد هذا اللقب رقم 36 في تاريخ الريال، وهو النادي الأكثر تتويجا بلقب "الليغا"، يليه برشلونة بـ27 لقبا، وأتلتيكو مدريد بـ11 لقبا.

واستعاد ريال مدريد لقب الدوري بعد خسارته الموسم الماضي لصالح الغريم التقليدي برشلونة.

المصدر: وكالات