عمرو وردة يفسخ عقده للمرة الخامسة في موسم واحد

أعلن نادي بانسيرايكوس اليوناني لكرة القدم، يوم السبت فسخ عقد لاعبه المصري عمرو وردة، بالتراضي.

وقال بانسيرايكوس في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن اللاعب المصري انضم للفريق في يناير الماضي، وقدم أقصى ما لديه خلال 17 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في الدوري اليوناني.

وأضاف النادي اليوناني في بيانه: "نشكر وردة على مساهمته مع فريقنا، ونتمنى له كل التوفيق في حياته المهنية".

وفسخ عمرو وردة عقده بالتراضي للمرة الخامسة خلال الموسم الحالي 2023-2024، بعدما انضم في بداية الموسم للرجاء المغربي وفسخ عقده في أغسطس الماضي.

وبعد رحيله عن الرجاء، وقع عمرو وردة عقدا مع دوكسا القبرصي قبل فسخ عقده بعدها بساعات، وتكرر الأمر نفسه بعد توقيعه لنادي الاستقلال الإيراني وفسخ عقده سريعا بعد عدة أيام.

وعاد عمرو وردة إلى الدوري المصري عبر بوابة نادي فاركو، ولكنه رحل بعد تجربة قصيرة لينضم إلى نادي بانسيرايكوس، قبل أن يرحل عنه بعد ارتباط دام أربعة أشهر فقط.

وسبق لعمرو وردة أن تسبب في مشاكل عديدة سواء على صعيد الأندية التي لعب لها أو مع منتخب مصر.

المصدر: وكالات