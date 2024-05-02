أبناء مارادونا يطلبون نقل رفاته إلى ضريح في بوينس آيرس

طلب أبناء أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا الذي توفي عام 2020 عن 60 عاما من المحاكم نقل رفاته من مقبرة خاصة إلى ضريح في العاصمة الأرجنتينية، وفقا لما أفاد مصدر قضائي الخميس.

ويهدف الطلب الذي تنظر فيه محكمة في بوينس آيرس إلى "السماح باستخراج الرفات ونقله في ظروف أمنية وسرية"، وفقا لما جاء في الوثيقة التي كشفت عنها الصحافة المحلية.

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وينص الطلب حسبما جاء في الوثيقة أيضا، على وضع الضريح في منطقة بويرتو ماديرو على مقربة من العاصمة الأرجنتينية، وذلك "حتى يتمكن عموم الشعب الأرجنتيني وجميع مشجعي كرة القدم حول العالم من تكريم الشخص الذي كان معبود الجماهير الأرجنتينية".

ووقعت على الوثيقة بنات مارادونا، دالما وجيانينا وجانا، بالإضافة إلى شريكته السابقة فيرونيكا أوخيدا، والدة ابنه الأصغر دييغو جونيور.

ولدى مارادونا أربعة أولاد آخرين من علاقات خارج نطاق الزواج.

وتتواجد رفات مارادونا الذي قاد الأرجنتين للفوز بلقب مونديال 1986 ودافع عن ألوان عدة أندية أبرزها بوكا جونيورز وبرشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي في مقبرة بيلا فيستا الخاصة، في ضواحي العاصمة الأرجنتينية.

المصدر: أ ف ب