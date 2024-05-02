بارما يعود إلى دوري النخبة الإيطالي لكرة القدم بعد غياب ثلاث سنوات

ضمن نادي بارما العريق عودته إلى دوري النخبة الإيطالي لكرة القدم بعد غياب ثلاث سنوات، وذلك عقب تعادله مع مضيفه باري 1-1 أمس الأربعاء في المرحلة الـ36 من "السيري ب".

وسجل الفرنسي أنجي-يوان بوني هدف بارما في الدقيقة 50، قبل أن يعادل فاليريو دي تشيزاري (68).

ورفع بارما رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة قبل مرحلتين على انتهاء البطولة، بفارق أربع نقاط عن كومو الثاني، وسبع عن فينيتسيا الثالث الذي لم يعد بإمكانه معادلته أو التقدم عليه.

ويتأهل أول وثاني "السيري ب" إلى النخبة مباشرة، فيما تلعب الفرق من المركز الثالث إلى الثامن ملحقا في ما بينها على أن يحصل أحدها على البطاقة الثالثة.

ويمكن لبارما الذي لعب له كوكبة من النجوم أمثال الأسطوري جانلويجي بوفون، روبرتو باجيو، فابيو كانافارو، الفرنسي ليليام تورام والأرجنتيني هرنان كريسبو، أن يتوج بلقب "السيري ب" الذي لم يسبق له أن فاز به في تاريخه.

في المقابل، فاز بارما الذي عاش فترة ذهبية في التسعينيات بكأس إيطاليا ثلاث مرات (1992، 1999، 2002)، السوبر الإيطالي (1999)، إلى جانب فوزه بكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) مرتين (1995 و1999)، كما توج بكأس الكؤوس الأوروبية 1993، والسوبر الأوروبي في العام عينه.

المصدر: أ ف ب