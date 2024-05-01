بعد رونالدو.. نجم الهلال مالكوم يثير ضجة في السعودية بحركة غير أخلاقية

يواجه نجم نادي الهلال، البرازيلي مالكوم خطر التعرض لعقوبة الإيقاف بسبب حركته المشينة للجماهير خلال مواجهة فريقه لغريمه اتحاد جدة أمس الثلاثاء في نصف نهائي كأس الملك.

وكان مالكوم نجم المباراة بلا منازع بصناعته هدفي فوز فريقه (2-1)، ليهديه بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وتداول مستخدمو منصة "إكس" بعد المباراة، فيديوهات تظهر مالكوم وهو يوجه حركة مشينة لجماهير اتحاد جدة خلال احتفاله مع زملائه بالهدف الثاني الذي سجله سعود عبد الحميد.

أخي @Bandaraal:

إن لم نعاقب مالكوم على حركته القذره ولفظه الوسخ ورميه لجمهور الاتحاد فعلى رياضتنا وقيمنا ومبادئنا السلام.#مالكوم_حركه_غير_اخلاقيه#لجنة_الانضباط_والأخلاقpic.twitter.com/bXSK7fZ7S8 — د.إدريس الفقيه (@edreesh94) May 1, 2024

وتوجه مالكوم إلى المدرجات وقام بحركة غير أخلاقية تجاه مشجعي الاتحاد ردا على إطلاقهم هتافات مسيئة ضد لاعبي الهلال بالإضافة لقذفهم بقوارير المياه.

#حركه_مالكوم_ياالانضباط#الهلال_الاتحاد_كاس_الملك#حركه_غير_اخلاقيه_من_مالكوم#لجنه_الانضباط



لقطة دخيلة على مجتمعنا وامام مدرج العوائل !! #مالكوم لاعب #الهلال

يقوم بحركة قذرة واللي يدافع عنها قذر مثله

حركة تستوجب التدخل حتى وان لم تكن من الناقل الرسمي pic.twitter.com/XKxILLCsLJ — عبدالرحمن العنزي (@reogan11) April 30, 2024

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مالكوم قد يواجه عقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة على أقل تقدير مثلما حدث مع قائد نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سبق له أن قام بالعديد من الحركات المثيرة للجدل تجاه جماهير الدوري السعودي، قبل أن تقرر لجنة الانضباط والأخلاق إيقافه لمدة مباراة على خلفية أحدث ديربي ضد الشباب.

المصدر: وكالات