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فينيسيوس يحقق رقما مميزا بعد هدفيه في شباك بايرن ميونخ

الرياضة

فينيسيوس يحقق رقما مميزا بعد هدفيه في شباك بايرن ميونخ
AP
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حقق البرازيلي فينيسيوس جونيور رقما مميزا بعدما سجل هدفين لفريقه ريال مدريد في شباك مضيفه بايرن ميونخ (2-2) مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وسجل فينيسيوس هدفيه في الدقيقتين 24 و83 (من ركلة جزاء.

وبحسب شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، فإن فينيسيوس جونيور بات أكثر لاعب يساهم في الأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2021-2022 برصيد 30 مساهمة، حيث سجل 15 هدفا وصنع 15 أيضا.

وأضافت الشبكة، أن فينيسيوس سجل هدفين أو أكثر في مباراة واحدة مع ريال مدريد للمرة الـ13 في مسيرته.

المصدر: "أوبتا"

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