فينيسيوس يحقق رقما مميزا بعد هدفيه في شباك بايرن ميونخ

حقق البرازيلي فينيسيوس جونيور رقما مميزا بعدما سجل هدفين لفريقه ريال مدريد في شباك مضيفه بايرن ميونخ (2-2) مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وسجل فينيسيوس هدفيه في الدقيقتين 24 و83 (من ركلة جزاء.

30 - Since the start of the 2021-22 campaign, Real Madrid’s Vinícius Júnior has been directly involved in more goals in the UEFA Champions League than any other player (30 – 15 goals, 15 assists). Decisive. pic.twitter.com/BQz8RccgD7 — OptaJoe (@OptaJoe) April 30, 2024

وبحسب شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، فإن فينيسيوس جونيور بات أكثر لاعب يساهم في الأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2021-2022 برصيد 30 مساهمة، حيث سجل 15 هدفا وصنع 15 أيضا.

2+ - Vinícius Júnior has scored 2+ goals in a single game in any competition for Real Madrid for the 13th time, and five of those have been this season, doing this for the fourth time in the @ChampionsLeague today.



Key. pic.twitter.com/qdpmFbj8S1 — OptaJose (@OptaJose) April 30, 2024

وأضافت الشبكة، أن فينيسيوس سجل هدفين أو أكثر في مباراة واحدة مع ريال مدريد للمرة الـ13 في مسيرته.

المصدر: "أوبتا"