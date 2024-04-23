تسريب محادثات الحكم تشعل أزمة الهدف الملغي في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

تم تسريب المحادثة التي جرت بين حكم المباراة وحكم الفيديو المساعد في لقطة هدف لامين يامال الملغي بالشوط الأول من مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفاز ريال مدريد على أرضه ووسط جماهيره بملعب "سانتياغو برنابيو"، الأحد الفائت، 3-2، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني، ليوسع الفارق في الصدارة إلى 11 نقطة كاملة.

وشهد الكلاسيكو لقطة تحكيمية جدلية، عندما أبعد الأوكراني أندريه لونين، حارس نادي ريال مدريد، "كرة" من النجم الشاب لامين يامال، زعم نادي برشلونة أنها تجاوزت خط المرمى، إلا أن حكم الساحة سيزار سوتو جرادو، رفض احتسابها هدفا.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الاثنين، المحادثة التي تمت بين جرادو وحكام تقنية الفيديو "فار".

📹 Vivimos el Clásico a través de los audios del equipo arbitral.



🏆 Al igual que tras la final de la #CopaDelRey, acercamos las conversaciones sucedidas durante el partido.



⚽️ Nuevo ejercicio de transparencia por parte del @CTARFEF



ℹ️ https://t.co/bANJHMvEng#ArbitrajeRFEFpic.twitter.com/cwNysb8QLE — RFEF (@rfef) April 22, 2024

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المحادثة تظهر حكام "فار"، وهم يؤكدون لجرادو، أن جسم لونين يغطي على الكرة، وأن البحث مستمر، من أجل الحصول على زاوية واضحة، يمكن الاعتماد عليها لاتخاذ القرار.

وطلب جرادو بعد ذلك من حكام الفار التريث ومراجعة اللقطة بهدوء، وقال لهم:" لا تستعجلوا، إنه قرار شديد الأهمية، الأفضل هو الانتظار"، ليرد عليه سانشيز مارتينيز بعد ذلك :"سيزار، لا نملك أي دليل على تجاوز الكرة خط المرمى، لذلك يعاد بداية اللعب بركنية".

وبعد محاولات جديدة من مسؤولي "فار"، لرؤية اللقطة بشكل واضح، قالوا لحكم الساحة: "سنستأنف بضربة ركنية.. ليس لدينا أي دليل على أن الكرة قد دخلت".

يذكر أن جوان لابوتا، رئيس نادي برشلونة، هدد بتصعيد القضية، وطلب إعادة الكلاسيكو، حال التأكد من أن الكرة تجاوزت خط مرمى نادي ريال مدريد.

المصدر: "وسائل إعلام"