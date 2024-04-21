"الكاف" يرفض طعن الاتحاد الجزائري ويؤكد أحقية نهضة بركان في ارتداء قمصانه الرسمية

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الجزائري لمراجعة قرار السماح لنهضة بركان بمواجهة اتحاد العاصمة بأقمصة تحمل خريطة المغرب.

وأكدت لجنة الاستئناف أحقية نهضة بركان المغربي في ارتداء قمصانه الرسمية التي شارك بها في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي هذا الموسم.

ومن المقرر أن يلعب اتحاد العاصمة ضد ضيفه نهضة بركان مساء اليوم الأحد في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي.

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وتم حجز قمصان نهضة بركان في مطار هواري بومدين بالجزائر، بعد وصول الفريق المغربي الجمعة الماضي، وذلك بسبب وجود خريطة للمغرب تتضمن الصحراء على قمصان الضيوف، وهو ما تعتبره الجزائر مخالفا لقوانينها.

ورفض النادي المغربي هذا الإجراء، مؤكدا عدم امتلاكه قمصانا بديلة، الأمر الذي أجبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على مراسلة الجهات المسؤولة في الجزائر، لمطالبتها بإيجاد حل للقضية.

المصدر: "الكاف"