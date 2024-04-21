كلوب يستبعد صلاح من تشكيلة ليفربول الأساسية لمواجهة فولهام

استبعد مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب الدولي المصري محمد صلاح من تشكيلة "الريدز" الأساسية لمواجهة مضيفه فولهام مساء اليوم الأحد لحساب المرحلة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

وقرر كلوب الدفع بالثلاثي خاكبو وجوتا ودياز في خط الهجوم وأبقى صلاح على مقاعد البدلاء.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالآتي:

الحارس: أليسون.

الدفاع: روبرتسون- فان دايك- كوانساه- أرنولد.

الوسط: غرافينبيرش- إيندو- إيليوت.

الهجوم: دياز- جوتا- خاكبو.

Team news is in for #FULLIV 👥



Come on you Reds 👊🔴 — Liverpool FC (@LFC) April 21, 2024

ويدخل ليفربول مباراة اليوم ولديه رغبة قوية في العودة إلى سكة الانتصارات من جديد من أجل الاستمرار بالمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد خسارته في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس (0-1) ثم خروجه من ربع نهائي الدوري الأوروبي على يد أتالانتا.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري ويتخلف بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر ونقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب.

المصدر: RT