وليد صادي يكشف حقيقة تقديم جمال بلماضي شكوى ضد الاتحاد الجزائري

رد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي على الأخبار التي تم تداولها في الأيام الماضية بخصوص تقدم مدرب منتخب "الخضر" السابق، جمال بلماضي بشكوى لدى الاتحاد الدولي للعبة.

وانتشرت شائعات عدة مؤخرا أفادت بأن بلماضي استعان بمجموعة محاميين من أجل وضع شكوى رسمية ضد الاتحاد الجزائري لدى "الفيفا"، للحصول على تعويضات مالية تصل قيمتها لسبعة ملايين يورو، بحجة تعرضه لـ"الطرد التعسفي"، حسب وجهة نظره وذلك بعد إقالته من تدريب منتخب الجزائر عقب الخروج من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا التي استضافتها كوت ديفوار مطلع هذا العام.

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وأكد صادي في تصريحات تلفزيونية: "لا توجد أي قضية متعلقة بجمال بلماضي".

وأضاف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم: "لم نتلق أي مراسلة بخصوص قضية جمال بلماضي ضد الاتحاد".

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أعلن في مارس الماضي تعيين السويسري فلاديمير بيتكوفيتش لتدريب "محاربي الصحراء" خلفا لجمال بلماضي.

المصدر: وكالات