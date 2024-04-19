رونالدو يوجه رسالة لزملائه في نادي النصر بعد فوزهم على الفيحاء

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على توجيه رسالة لزملائه في نادي النصر بعد فوزهم على الفيحاء 3-1 يوم الجمعة ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر رونالدو صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" لاحتفال نجوم "العالمي" بأحد الأهداف في مرمى الفيحاء، وعلق عليها: "أحسنتم يا فريق".

وغاب رونالدو عن مواجهة الفيحاء بسبب الإيقاف، بعد طرده بالبطاقة الحمراء في مباراة النصر الماضية ضد الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وينتظر رونالدو قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لمعرفة مصير إيقافه مباراة أخرى، أو العودة أمام الخليج، في الجولة 29 من مسابقة الدوري.

وبعد فوزه على الفيحاء، رفع النصر رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني بالدوري، ليقلص الفارق مع المتصدر الهلال إلى تسع نقاط.

المصدر: RT