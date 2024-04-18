بهدف تحقيق "الريمونتادا".. صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أتالانتا

بعد الخسارة العريضة علي ملعبه ووسط جماهيره أمام أتلانتا 0-3 في ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي، يحتاج ليفربول إلي تحقيق "الريمونتادا" في لقاء العودة مساء اليوم الخميس.

وفي محاولة منه لتعويض خسارة الذهاب، قرر المدرب الألماني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، الدفع بأبرز نجومه في تشكيلته الأساسية لمباراة اليوم، حيث يقود المصري محمد صلاح إلى جانب الكولومبي لويس دياز والهولندي كودي جاكبو خط هجوم "الرديز".

وجاءت تشكيلة ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون.

في الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبيرتسون.

في الوسط: ماك إليستر، سوبوسلاي، جونز.

في الهجوم: صلاح، غاكبو، دياز.

How we line up to take on Atalanta 📋🔴 #UEL — Liverpool FC (@LFC) April 18, 2024

ويحتاج ليفربول للفوز بفارق أربعة أهداف لتعويض خسارته والتأهل للدور المقبل أو بفارق ثلاثة أهداف لتعديل النتيجة وبعدها الاحتكام لشوطين إضافيين وركلات الترجيح.

المصدر: RT