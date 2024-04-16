مدرب تشيلسي يعلق على شجار اللاعبين: ما حدث عار

علق الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق تشيلسي على الشجار الذي وقع بين اللاعبين خلال مواجهة يوم أمس الاثنين في مسابقة الدوري الإنجليزي.

واكتسح فريق تشيلسي نظيره إيفرتون، بستة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات مسابقة الجولة الـ33 من مسابقة البريميرليغ.

وشهدت مباراة تشيلسي ضد إيفرتون، نشوب شجار بين كولر بالمر ونيكولاس جاكسون بسبب تسديد ركلة جزاء.

وقال بوتشيتينو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عقب المباراة: "بالمر هو منفذ ضربات الجزاء لن يحدث ذلك مرة أخرى، لا أستطيع التصرف مثل الأطفال مرة أخرى".

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وتابع: "إنه لعار، لقد أخبرت اللاعبين أن هذه هي المرة الأخيرة التي سأقبل فيها هذا النوع من السلوك، هذه ليست مزحة، ومرة أخرى، واضح جدا. كول بالمر هو منفذ ركلات الجزاء".

وختم بوتشيتينو حديثه قائلا: "في المرة القادمة سيخرجون جميعا من اللقاء إنها ليست مزحة، من المستحيل بعد أداء مثل هذا أن يكون لديك هذا السلوك، علينا أن نتعلم الكثير إذا أردنا أن نصبح فريقا رائعا".

بدوره علق بالمر على الواقعة: "أنا منفذ ركلات الجزاء، أردت أن آخذه فأخذته، الجميع يريد تحمل المسؤولية".

وتابع بالمر حديثه: "انتهى بنا الأمر بالضحك والمزاح بشأن هذا الأمر، لكن المدرب تحدث إلينا بشأن هذا الأمر الآن، ولا نتمنى أن يتكرر".

ووصل رصيد فريق تشيلسي إلى 47 نقطة ليتواجد في المركز التاسع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما وقف رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.

المصدر: "وكالات"