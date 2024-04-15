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الزمالك يقهر الأهلي في قمة مصرية مثيرة (فيديو)

الرياضة

الزمالك يقهر الأهلي في قمة مصرية مثيرة (فيديو)
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حقق نادي الزمالك فوزا مثيرا على حساب جاره وغريمه التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد يوم الاثنين في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري للزمالك بحلول الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأدرك أحمد عبد القادر التعادل للأهلي بتسديدة مركزة في الدقيقة 73.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، عاد الجزيري ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثاني لفريقه قبل أربع دقائق من نهاية اللقاء.

وبهذا الفوز، ارتقى الزمالك إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة من 13 مباراة، وهو نفس رصيد الأهلي التاسع لكن من 11 مباراة.

المصدر: RT

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