أول قرار للاتحاد السعودي بعد تعرض المهاجم المغربي حمد الله للضرب بالسوط

أدت الحادثة التي حصلت بعد نهائي السوبر السعودي حين تعرض المغربي عبد الرزاق حمد الله للضرب من قبل أحد المشجعين إلى قرار الاتحاد السعودي بمراجعة قوانينه المتعلقة بسلوك المشجعين.

ما إن أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة التي فاز بها الهلال الخميس الماضي على الاتحاد 4-1 في أبوظبي، حصلت مشاجرة بين المهاجم حمد الله الذي كان صاحب الهدف الوحيد للفريق الخاسر، وأحد المشجعين الذي رد على رشه بالمياه من قبل اللاعب المغربي بضربه السوط.

حمد الله يرش الماء على مشجع و المشجع يرد عليه و يجلده!!!



pic.twitter.com/Nc1PgtKon2 — بندر الوقيت (@ban_hfc) April 11, 2024

وأعرب الاتحاد السعودي ورابطة لاعبي كرة القدم في المملكة في بيان عن صدمتهما من "المشاهد المشينة"، مؤكدين على أن الأولوية بالنسبة لهما ضمان سلامة الجميع خلال المباريات.

وجاء في البيان المؤرخ يوم الأحد "كرة القدم في المملكة العربية السعودية رياضة عائلية، ولحسن الحظ أن خروج المشجعين عن النظام أمر نادر جدا. ولهذا السبب تتعارض تصرفات من يعتبر نفسه مشجعا مع كل ما تمثله كرة القدم السعودية ونحن ندين الحادث تماما".

وتابع البيان "ستكون هناك مراجعة شاملة لقواعد سلوك المتفرج. ستضمن المراجعة وضع القواعد واللوائح المحدثة لفرض العقوبات المناسبة بسرعة وفعالية للمساعدة في تجنب تكرار مثل هذه الحوادث".

وقد قطعت السعودية خطوات كبيرة لتصبح قوة عالمية في الرياضة واستقدمت في العامين الأخيرين نجوما كرويين عالميين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيما، وباتت المرشحة الوحيدة أيضا لاستضافة كأس العالم عام 2034.

المصدر: وكالات