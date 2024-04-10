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بالفيديو.. بنزيما ولاعبو الاتحاد والهلال يؤدون صلاة العيد في مسجد الشيخ زايد

الرياضة

بالفيديو.. بنزيما ولاعبو الاتحاد والهلال يؤدون صلاة العيد في مسجد الشيخ زايد
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حرص النجم الفرنسي كريم بنزيما وزملاؤه في نادي الاتحاد ولاعبو الهلال السعودي اليوم الأربعاء، على أداء صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وظهر كريم بنزيما في مقطع فيديو وهو يقف بجوار المصلين بعد الانتهاء من صلاة العيد في مسجد الشيخ زايد.

وفي فيديو آخر برز سالم الدوسري لاعب نادي الهلال بعد أدائه لصلاة عيد الفطر، بينما يهنئه أحد الأشخاص في المقطع بالعيد.

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وتأهل الهلال إلى نهائي السوبر، بعدما تجاوز النصر بنتيجة 2-1 في أبوظبي، علما بأن الاتحاد تجاوز الوحدة بالنتيجة نفسها.

ويلعب الهلال ضد الاتحاد حامل اللقب، غدا الخميس في مواجهة سادسة بينهما بكل بطولات الموسم الجاري.

يذكر أن الهلال الملقب بـ "الزعيم" حسم المباريات الخمس الماضية (في الدوري، ودوري أبطال آسيا، والبطولة العربية للأندية)، ويستهدف مواصلة انتصاراته وتحقيق الأرقام القياسية، والتتويج بلقب جديد.

المصدر: RT

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