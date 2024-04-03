"شورت" محمد علي الذي ارتداه في نزاله مع فرايزر يعرض للبيع في المزاد العلني

أعلنت دار "سوذبي" للمزادات في الولايات المتحدة الأمريكية أن "شورت" أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي الذي ارتداه في النزال الأسطوري مع جو فرايزر في مانيلا، سيطرح للبيع في أبريل الجاري.

وبحسب الموقع الإلكتروني للدار، فإن القيمة المقدرة "لشورت" محمد علي، الذي يحمل توقيعه تترواح بين 4 و6 ملايين دولار، وسيتم بيعه، في 12 أبريل الجاري خلال أسبوع الرياضة في نيويورك، ويتميز الشورت الأبيض بعلامة "إيفرلاست" التجارية.

AFP

يذكر أن مباراة الملاكمة التي أطلق عليها اسم "الإثارة في مانيلا" جرت في الأول من أكتوبر عام 1975 في عاصمة الفلبين، واستمرت ل 14 جولة، وكانت تتويجا لمحمد علي بعد ثلاث مباريات بينه وبين فرايزر وتعتبر واحدة من أعظم مباريات الملاكمة في القرن العشرين، ودخل كلاي فيها تاريخ الملاكمة باعتباره أحد أقوى أبطال الوزن الثقيل.

ولد محمد علي كلاي في الولايات المتحدة الأمريكية في عائلة الفنان كاسيوس كلاي وربة المنزل أوديسا كلاي. بدأ الملاكمة في سن الثانية عشرة بعد حادثة سرقت فيها دراجته، حيث أبلغ الفتى كلاي رجل شرطة رغبته في الانتقام من اللص، وتبين أن الشرطي مدرب ملاكمة، وما كان إلا أن دعاه إلى مزاولة اللعبة.

خاض كلاي خلال مسيرته الاحترافية 61 معركة، سجل خلالها 56 انتصارا، 37 منها بالضربة القاضية، ولحقت به خمس هزائم فقط.

هذا الملاكم الأسطورة توج بطلا أولمبيا في عام 1960 في فئة وزن الثقيل الخفيف، وفاز ثلاث مرات ببطولة العالم للوزن الثقيل. وحصل في عام 1999على لقب رياضي القرن، وتوفي عام 2016 عن عمر يناهز 74 عاما، جراء تعرضه لصدمة إنتانية.

المصدر: "نوفوستي"+RT