 
مباشر
عاجل
الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو استهدافه "قائد وحدة الصواريخ" في "حزب الله" (فيديو)

سمير نصري يفقد أعصابه في الاستوديو بعد استخفاف الضيوف بشهر رمضان.. ويقدم لهم بنزيما كمثال

الرياضة

سمير نصري يفقد أعصابه في الاستوديو بعد استخفاف الضيوف بشهر رمضان.. ويقدم لهم بنزيما كمثال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x96p

ظهر سمير نصري لاعب المنتخب الفرنسي ومانشستر سيتي السابق في مقابلة تليفزيونية، حيث تحدث عن أزمة اللاعبين المسلمين في رمضان والتي ظهرت في السنوات الأخيرة خاصة في فرنسا.

وقال نصري البالغ 36 عاما: "لا أفهم لماذا في شهر رمضان يطلب العديد من المدربين من اللاعبين المسلمين عدم الصوم، والشيء الغريب إجبار بعض اللاعبين على عدم الصيام، لا أفهم هذا التعنت الكبير ضدهم في هذا الوقت من كل عام.

مضيفا:"هذا الأمر لا يجب أن يكون موجودا، على سبيل المثال هل سنسأل اللاعبين المسيحين ونطلب منهم عدم الصوم".

وأشار نصري في حديثه إلى المدرب كريستوف غالتييه مدرب نيس الفرنسي السابق، والذي تم اتهامه بالعنصرية ضد المسلمين في العام السابق.

إقرأ المزيد
تصريحات مدرب سان جيرمان السابق عن اتهامه بالعنصرية ضد المسلمين وذوي البشرة السمراء
تصريحات مدرب سان جيرمان السابق عن اتهامه بالعنصرية ضد المسلمين وذوي البشرة السمراء

وقال نصري: "كان لا ينبغي على كريستوف أن يطلب من اللاعبين المسلمين في نيس عدم الصوم، إنه أمر لا يخصه، لا يمكنه تخطي حدوده مع الآخرين والتدخل في أمر يخصهم لهذا الحد".

وأبدى نصري تعجبه من هذا الأمر، حيث قال:" لماذا لم يتم الحديث عن هذا الأمر قبل عشرين عاما وعندما كنت لاعبا لكرة القدم، أنا لم أتعرض لمثل هذه المواقف من قبل، لذلك من الغريب ما يحدث في الفترة الحالية".

واختتم نصري تصريحاته بالحديث عن كريم بنزيما: "سمعت عددا كبيرا يقول إن اللاعبين يتأثرون بالصيام في رمضان، أرد على ذلك بأنه ليس كل جسد مثل الآخر، وهو أمر طبيعي للغاية، والدليل كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد اللاعب لم يتأثر في رمضان، كما أعتقد أن مستواه الكروي يكون أفضل في تلك الفترة من السنة".

المصدر: "وسائل إعلام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا