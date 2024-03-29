سمير نصري يفقد أعصابه في الاستوديو بعد استخفاف الضيوف بشهر رمضان.. ويقدم لهم بنزيما كمثال

ظهر سمير نصري لاعب المنتخب الفرنسي ومانشستر سيتي السابق في مقابلة تليفزيونية، حيث تحدث عن أزمة اللاعبين المسلمين في رمضان والتي ظهرت في السنوات الأخيرة خاصة في فرنسا.

وقال نصري البالغ 36 عاما: "لا أفهم لماذا في شهر رمضان يطلب العديد من المدربين من اللاعبين المسلمين عدم الصوم، والشيء الغريب إجبار بعض اللاعبين على عدم الصيام، لا أفهم هذا التعنت الكبير ضدهم في هذا الوقت من كل عام.

مضيفا:"هذا الأمر لا يجب أن يكون موجودا، على سبيل المثال هل سنسأل اللاعبين المسيحين ونطلب منهم عدم الصوم".

وأشار نصري في حديثه إلى المدرب كريستوف غالتييه مدرب نيس الفرنسي السابق، والذي تم اتهامه بالعنصرية ضد المسلمين في العام السابق.

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وقال نصري: "كان لا ينبغي على كريستوف أن يطلب من اللاعبين المسلمين في نيس عدم الصوم، إنه أمر لا يخصه، لا يمكنه تخطي حدوده مع الآخرين والتدخل في أمر يخصهم لهذا الحد".

وأبدى نصري تعجبه من هذا الأمر، حيث قال:" لماذا لم يتم الحديث عن هذا الأمر قبل عشرين عاما وعندما كنت لاعبا لكرة القدم، أنا لم أتعرض لمثل هذه المواقف من قبل، لذلك من الغريب ما يحدث في الفترة الحالية".

واختتم نصري تصريحاته بالحديث عن كريم بنزيما: "سمعت عددا كبيرا يقول إن اللاعبين يتأثرون بالصيام في رمضان، أرد على ذلك بأنه ليس كل جسد مثل الآخر، وهو أمر طبيعي للغاية، والدليل كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد اللاعب لم يتأثر في رمضان، كما أعتقد أن مستواه الكروي يكون أفضل في تلك الفترة من السنة".

المصدر: "وسائل إعلام"