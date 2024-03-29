تمثال داني ألفيش يخضع للمحاكمة في البرازيل

طالب نشطاء في البرازيل بإزالة تمثال داني ألفيش نجم السيليساو وبرشلونة السابق على خلفية اتهامه في قضية اغتصاب بإسبانيا.

وفي هذا الصدد، قالت الناشطة مانويلا تايلر ميدرادو، خلال تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، إن بقاء تمثال ألفيش في مسقط رأسه بمدينة جوازيرو، يشكك في قيمة وكرامة المرأة.



وأضافت: "علينا أن نشكل مجتمعا لا يتم فيه تطبيع ثقافة الاغتصاب، وهذه فرصة عظيمة لتوضيح أنه يجب نبذ الجرائم الجنسية".

وظهرت دعوات متزايدة لإزالة تمثال ألفيش، خلال الأشهر الماضية، وتتعرض الحكومة المحلية لضغوط كبيرة من أجل تنفيذ قرار الإزالة، خاصة أنه جرت عدة محاولات لتخريب التمثال.

Dani Alves's statue in Juazeiro, Brazil is covered by locals after he was convicted of sexual assault. 🇧🇷💔 pic.twitter.com/r6AbHaXsde — Charles. (@Vigoz_909) February 27, 2024

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وعوقب ألفيش أمام المحكمة الابتدائية بالسجن 4 سنوات و6 أشهر، بتهمة اغتصاب فتاة في ملهى ليلي، يوم 30 ديسمبر 2022، وأمضى في السجن 14 شهرا.



وسمح القضاء الإسباني للاعب السابق مؤخرا بالخروج من السجن، مع إلزامه بدفع كفالة قدرها مليون يورو، وذلك إلى حين النظر في الطعون التي رفعها.



كما اتخذت المحكمة إجراءات احترازية إضافية، مثل مصادرة جوازي سفره (البرازيلي والإسباني)، والمنع من مغادرة البلاد، والمثول كل يوم جمعة أمام المحكمة.

المصدر: "وكالات"