مدرب ألماني على رادار خوان لابورتا لتدريب برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الألماني هانز فليك، مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق، يعد المرشح الأول والأبرز لتدريب برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.

وقرر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الحالي، الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني عقب انتهاء الموسم وهذا بعد سلسلة من نتائج سلبية للفريق في السابق.

ولكن الأمور انقلبت 180 درجة في الفترة الأخيرة، ونجح برشلونة في الظهور بصورة جيدة جدا، ولكن بالرغم من ذلك، إلا أن تشافي يصر على الرحيل.

وأكدت العديد من التقارير أن رئيس برشلونة، خوان لابورتا، يحاول إقناع تشافي بالتراجع عن قرار الرحيل، والبقاء مع النادي لموسم آخر.

ويعد هانز فليك أحد أبرز المرشحين لدى خوان لابورتا لتولي مهمة تدريب النادي الكتالوني.

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وكانت إدارة برشلونة قد استبعدت 4 مدربين من تدريب الفريق حسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" لأسباب مختلفة، ويتبقى فقط 3 مرشحين لخلافة تشافي.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن هانز فليك هو الخيار الأسهل بالنسبة لبرشلونة، وأيضا المفضل للرئيس خوان لابورتا أكثر من أي مدرب ألماني آخر، بالإضافة إلى أن علاقة لابورتا مع وكيل أعمال فليك أكثر من رائعة.

وأكملت الصحيفة أن الإسباني لويس إنريكي يعد خيارا معقدا خاصة وأنه يمتلك عقدا مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ويبدو أنه مرتاح هناك، لذا فليك هو المرشح المناسب للفريق الكتالوني.

وبدورها، كشف "راديو كتالونيا"، أن هانز فليك أجرى مؤخرا العديد من الاستفسارات التي تتعلق بتوليه مهمة مدرب برشلونة في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن فليك أجرى استفسارات عن بيئة العمل داخل برشلونة وموظفي النادي، بالإضافة إلى استفساره عن أفضل حي يستطيع العيش فيه بالمدينة الكتالونية.

المصدر: وسائل إعلام