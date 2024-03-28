بدعم روسي.. تشكيل نادي "حميميم" الرياضي في اللاذقية

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية اللواء سيرغي غاشكوف تشكيل نادي حميميم لكرة القدم، بدعم من القوات الروسية في سوريا.

وقال خلال حفل الإعلان عن تشكيل نادي "حميميم" الرياضي وفقا لوكالة "سبوتنيك": "بدعم من القوات الروسية في سوريا يتم تشكيل نادي حميميم لكرة القدم من تلاميذ مدارس اللاذقية".

وأضاف: "قبل كل شيء هذا سيساهم في تطوير رياضة الأطفال ويغرس فيهم الرغبة في الفوز واليوم سيتم تطوير الرياضة في سوريا بدعم من روسيا".

وتابع: "لدى روسيا وسوريا علاقات أخوية في كافة المجالات وسيساهم فريق القدم بتطوير الرياضة في سوريا، وقريبا سنذهب إلى دمشق لتنظيم هذا النادي حتى يلعب في الدوري السوري، وعلى الأغلب هذا الصيف من الممكن أن يذهب الفريق إلى موسكو للعب مع نادي تسيسكا الروسي".

وقال: "مضينا في أول خطوة وهي عملية افتتاح نادي حميميم الرياضي، وبالمستقبل القريب سننسق مع المحافظة لتطوير الرياضة بشكل عام".

وفي سياق متصل، أشارت الإدارية بنادي حميميم ندى سلمان: "المدربون اختاروا 24 لاعبا من طلاب مدارس اللاذقية ضمن مواصفات معينة، واليوم تم توزيع التجهيزات على اللاعبين من كرات وأحذية وألبسة ليبدؤوا التدريب الأسبوع القادم بالمدينة الرياضية في اللاذقية ثلاث مرات أسبوعيا، ومن الممكن أن يذهبوا إلى مركز حميميم للتدريب فيه. وسيدخل رسميا في الدوري السوري العام القادم".

يذكر أن روسيا تمتلك قاعدتين عسكريتين في سوريا، وهما قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية، وقاعدة طرطوس البحرية.

المصدر: "سبوتنيك"