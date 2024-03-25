بعد 14 شهرا في السجن.. إطلاق سراح ألفيش "المفلس"

أعلنت المحكمة العليا في كتالونيا، اليوم الاثنين، إطلاق سراح داني ألفيش أسطورة برشلونة، بشكل مؤقت من السجن.

وقضت المحكمة الأسبوع الماضي، بالإفراج المشروط عن داني ألفيش، في قضية الاغتصاب المتهم فيها، بكفالة قدرها مليون يورو.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية بعد 14 شهرا في السجن، خرج داني ألفيش بعدما تمكن، اليوم الاثنين، من جمع المليون يورو المطلوبة للكفالة".

وأشارت إلى أن ألفيش حاول الخروج من السجن من خلال دفع الكفالة الأسبوع الماضي، لكن عائلة نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي، تخلت عن مساعدته.

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وعانى ألفيش لدفع الكفالة المطلوبة "لأنه مفلس"، رغم أن ثروته تقدر بنحو 55 مليون يورو، إلا أنه يعاني من تجميد ممتلكاته بموجب حكم محكمة برازيلية، بعد دعوى رفعتها زوجته السابقة دينورا سانتانا ضده.



واتهم ألفيش البالغ 40 عاما باغتصاب امرأة في ملهى ليلي، وحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف في فبراير الماضي، قبل صدور قرار بالإفراج المشروط، في حين يواصل إجراءات الاستئناف (على حكم السجن).

المصدر: "وسائل إعلام"