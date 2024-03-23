ياسين عدلي يكشف سبب اختياره اللعب لفرنسا على حساب الجزائر

كشف لاعب وسط ميلان، ياسين عدلي، يوم السبت، سر رفضه تمثيل منتخب الجزائر واختياره اللعب لمنتخب فرنسا، ملمحا إلى أن رحيل جمال بلماضي عن تدريب "الخضر" كان مؤثرا في قراره النهائي.

وكانت الجزائر على استعداد لاستدعاء عدلي، بعد رحيل المدرب جمال بلماضي واستبداله بالمدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش قبل أسابيع، لكن اللاعب تمسك بحلمه بتمثيل منتخب فرنسا.

وكشف لاعب ميلان في مقابلة مع صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أنه اختار اللعب لمنتخب فرنسا من أجل البقاء في المستوى العالي، وهو التصريح ذاته الذي قاله في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي، قبل أن يشرح السبب الذي جعله لا يختار اللعب للجزائر.

وأوضح عدلي: "اخترت فرنسا من أجل المستوى العالي".

وأكد عدلي أنه كان قريبا من تمثيل بلده الأصلي الجزائر خلال فترة المدرب بلماضي، بقوله: "لقد تحدثت مع المدرب جمال بلماضي من قبل وكانت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

وأضاف: "بلماضي كان معجبا بي للغاية، لكن الوضع أصبح معقدا بعد رحيله".

واختتم: "أشجع الجزائر بكل تأكيد، ولكن كلاعب أفضل تمثيل منتخب فرنسا".

وسبق لعدلي المولود في فرنسا لأبوين جزائريين، أن مثل فرنسا في المنتخبات السنية إلى غاية منتخب تحت 20 عاما، لكن تقارير صحفية ربطته في الآونة الأخيرة بإمكانية تمثيل منتخب بلده الأصلي الجزائر، قبل أن يختار أخيرا تمثيل فرنسا.

وسار عدلي على خطى نبيل فقير، لاعب ريال بيتيس الإسباني حاليا، الذي كان قريبا جدا في عام 2015 من تمثيل المنتخب الجزائري، لكنه غير قراره بشكل مفاجئ واختار اللعب للمنتخب الفرنسي، الذي شارك معه في كأس العالم 2018 وتوج معه باللقب.

المصدر: وكالات