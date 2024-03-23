منتخب إنجلترا يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة البرازيل

يغيب قائد وهداف منتخب إنجلترا لكرة القدم هاري كين، عن المباراة الودية التي يلعبها "الأسود الثلاثة" مع البرازيل مساء اليوم السبت استعدادا لكأس أوروبا 2024، بسبب الإصابة.

وأصيب كين في كاحله خلال فوز فريقه بايرن ميونخ على دارمشتات 5-2 السبت الماضي في المرحلة الـ26 من الدوري الألماني، ولن تتم المخاطرة بإشراكه في المباراة أمام البرازيل على ملعب ويمبلي في لندن.

ومن الممكن أن ينسحب غياب كين على مواجهة بلجيكا الثلاثاء المقبل أيضا على الملعب عينه.

وستكون المباراة ضد بلجيكا الأخيرة لمنتخب "الأسود الثلاثة" قبل أن يعلن المدرب غاريث ساوثغايت عن تشكيلته لنهائيات كأس أوروبا، وليس هناك أي شك حيال مشاركة كين في البطولة القارية المقررة في ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.

وسيبقى جوردان هندرسون لاعب وسط أياكس الهولندي، وكول بالمر مهاجم تشيلسي مع المنتخب الإنجليزي، لكنهما لن يشاركا في المباراة ضد البرازيل والتي بيعت جميع تذاكرها، بسبب الإصابة.

وكان نجم أرسنال بوكايو ساكا انسحب من تشكيلة إنجلترا الخميس الماضي بسبب الإصابة أيضا.

المصدر: أ ف ب