أول تعليق لإبراهيم دياز بعد مشاركته الأولى مع المنتخب المغربي

أعرب نجم نادي ريال مدريد، إبراهيم دياز، عن سعادته الكبيرة عقب خوضه أول مباراة له بقميص المنتخب المغربي لكرة القدم، أمس الجمعة، أمام أنغولا.

ونشر دياز على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة له من المباراة بقميص المغرب، وكتب عليها باللغة العربية: "سعيد بمباراتي الأولى رفقة المنتخب الوطني! أحاسيس رائعة في أول حضور لي هنا! شكرا على دعمكم.. شكرا أكادير!".

وانتهت المواجهة الودية بين المغرب وأنغولا التي أقيمت في ملعب "أدرار" بمدينة أكادير، بفوز "أسود الأطلس" بهدف دون رد من توقيع المدافع الأنغولي ديفيد كارمو بالخطأ في مرماه.

وكان دياز المولود في ملغا الإسبانية لأب من أصل مغربي (سفييل عبد القادر) وأم إسبانية (باتريشيا دياز) ويحمل الجنسيتين الإسبانية والمغربية، اختار قبل أيام تمثيل المنتخب المغربي على حساب المنتخب الإسباني، بعد أن اقتنع بمشروع الاتحاد المغربي، بالإضافة إلى عدم حصوله على اهتمام مماثل من مسؤولي الاتحاد الإسباني.

المصدر: RT