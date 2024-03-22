البليهي يثير الجدل مجددا برفضه الاحتفال مع منتخب السعودية (فيديو)

أثار علي البليهي مدافع المنتخب السعودي، الجدل مجددا بعدما رفض المشاركة مع لاعبي "الأخضر"، في احتفال على طريقة "الفايكنغ" الشهيرة، والتي يستخدمها نجوم النصر بعد الفوز في مبارياتهم.

وشارك البليهي في فوز السعودية (1-0) على طاجيكستان، مساء أمس الخميس، بملعب "الأول بارك" الخاص بنادي النصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتجمع لاعبو السعودية للاحتفال مع الجماهير عقب نهاية المباراة، من خلال التصفيق بطريقة معينة "الفايكنغ"، في مشهد بات "ماركة مسجلة" باسم النصر مع جماهيره منذ انضمام كريستيانو رونالدو، الموسم الماضي.

ولم يلتحق البليهي مدافع الهلال مع مجموعة اللاعبين للقيام بالحركة الاحتفال، وظهر متأخرا عن بقية زملائه الذين توجهوا لمنطقة قريبة من الجماهير من أجل الاحتفال، بينما فضل الثلاثي الهلالي محمد كنو وياسر الشهراني والبليهي الوقوف بعيدا عن المجموعة.

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وتعد هذه المرة الثانية التي يرفض فيها البليهي الانضمام لزملائه في تحية الجماهير على طريقة "الفايكنغ"، حيث تكرر ذات المشهد بعد الفوز على منتخب قيرغيزستان في بطولة كأس أمم آسيا الأخيرة.

يذكر أن رصيد المنتخب السعودي بلغ 9 نقاط في صدارة مجموعته، وبات بحاجة إلى نقطة وحيدة من الثلاث مباريات المقبلة لضمان التأهل رسميا إلى التصفيات النهائية لكأس العالم 2026.

المصدر: "وسائل إعلام"