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رئيس البرازيل يصدم ألفيش بعد إطلاق سراحه

الرياضة

رئيس البرازيل يصدم ألفيش بعد إطلاق سراحه
Globallookpress
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انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قرار المحكمة الإسبانية بالإفراج المؤقت عن النجم الدولي السابق داني ألفيش مقابل كفالة بعد إدانته بتهمة الاغتصاب.

وقال لولا خلال حفل عشاء أمس الأربعاء بمناسبة الذكرى الـ44 لتأسيس حزب العمال، إن "الأموال التي يملكها داني ألفيش، الأموال التي يمكن أن يقترضها، لا يمكن أن تعوض جريمة رجل تجاه امرأة اغتصبها".

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وكان القضاء الإسباني وافق أمس الأربعاء على الإفراج المؤقت عن ألفيش (40 عاما) الذي صدر حكم بحقه الشهر الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف سنة بتهمة اغتصاب شابة في ديسمبر 2022 في ملهى ليلي في برشلونة، بكفالة قيمتها مليون يورو، بانتظار الاستئناف.

ووصفت محامية الضحية القرار بـ"عدالة للأغنياء"، رافضة الإفراج المؤقت، عازية ذلك إلى إمكانية هروب ألفيش، أحد أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في كرة القدم، إلى بلده الأم الذي لا يعترف بقانون تسليم المطلوبين.

ووفقا للعديد من وسائل الإعلام الإسبانية، فإن والد نيمار، زميل ألفيش السابق في ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، مستعد لدفع الكفالة لإطلاق سراحه.

المصدر: أ ف ب

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