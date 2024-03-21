حكم بسجن نجم ريال مدريد السابق روبينيو 9 أعوام في البرازيل

حكم قضاة في البرازيل أنه يتعين على نجم ريال مدريد ومنتخب "سيليساو" السابق، روبينيو أن يقضي عقوبة السجن تسع سنوات بجريمة الاغتصاب والصادرة بحقه من قبل محكمة إيطالية، في بلده.

وحكمت المحكمة أمس الأربعاء بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوتين لمصلحة طلب إيطالي بأن يقضي روبينيو عقوبته في بلده بعد إدانته في عام 2017 بتهمة الاغتصاب الجماعي لامرأة ألبانية كانت تحتفل بعيد ميلادها الـ23 في أحد ملاهي بمدينة ميلانو، علما بأن الحادثة وقعت عام 2013 أثناء دفاع روبينيو عن قميص نادي ميلان.

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وقال محامون إن روبينيو الذي لم يشارك في جلسة الأربعاء سيبقى حرا في انتظار نتيجة الاستئناف المحتمل ضد الحكم.

وتم تأكيد الإدانة خلال استئناف الحكم في إيطاليا في عام 2020، ثم أصبحت نهائية من قبل محكمة النقض الإيطالية في عام 2022.

وفي العام 2022 أيضا، طلب المدعي العام في ميلانو تسليم المهاجم الدولي السابق واسمه الكامل روبسون دي سوزا، وأصدر مذكرة اعتقال دولية بحقه، علما بأن البرازيل لا تقوم بتسليم مواطنيها.

وحسب الحكم الذي أدانه في إيطاليا، فإن اللاعب الدولي البرازيلي السابق (100 مباراة، 28 هدفا) وخمسة من مواطنيه جعلوا الضحية تتناول الكحول "إلى حد تركها فاقدة للوعي وغير قادرة على الدفاع عن نفسها" ثم مارسوا "الجماع الجنسي عدة مرات على الفور" معها.

وأظهر اللاعب السابق "ازدراء خاصا" تجاه الضحية، و"إذلالها بوحشية".

ولعب روبينيو، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق، في آخر محطة له في مسيرته مع باشاك شهير إسطنبول في الدوري التركي في عام 2020، قبل أن يغادر عائدا إلى البرازيل.

وليس روبينيو النجم البرازيلي الوحيد المتهم بالاغتصاب، إذ حكم نجم برشلونة الإسباني السابق داني ألفيش في فبراير الماضي في إسبانيا بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف سنة بتهمة اغتصاب ارتكبها في ملهى ليلي ببرشلونة نهاية عام 2022.

المصدر: وكالات