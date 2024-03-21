بعد مداهمة الشرطة لمنزله.. لويس روبياليس يخرج عن صمته

خرج لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني السابق لكرة القدم، عن صمته بعد إصدار أمر بالقبض عليه من قبل السلطات الإسبانية بشأن شبهة فساد.

أصدرت السلطات الإسبانية مذكرة اعتقال بحق لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، في سلسلة من الإجراءات التي حدثت على خلفية تفتيش مقر الاتحاد الإسباني.

وفي تصريحات لصحيفة "الإسبانيول" رد لويس روبياليس على الاتهامات الموجهة له بشأن شبهة الفساد، مشيرا إلى أنه جاهز لتوضيح كل شيء في أقرب وقت ممكن.

🇩🇴 Luis Rubiales prevé regresar el 6 de abril mientras se defiende desde la República Dominicana: "Nunca he hecho nada mal" 👇 https://t.co/tMVfSMXXwm — MARCA (@marca) March 21, 2024

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وقال روبياليس في تصريحاته: "لم أرتكب أي خطأ قط طوال فترة تواجدي في الاتحاد الإسباني، وسأجيب على كل شيء إذا تم استدعائي".

وأضاف رئيس الاتحاد الإسباني السابق: "ليس لدي ما أخفيه، ولا أعرف شيئا عن هذه الاتهامات. كلما تم توضيح كل شيء مبكرا، كان ذلك أفضل بالنسبة لي".

وتأتي هذه المداهمات، بعد أن رفض المسؤولون المتهمون تسليم المستندات التي طلبتها الشرطة.

وتتعلق التحقيقات والاعتقالات بتهم الفساد وغسل الأموال، بعد اكتشاف "عقود غير منتظمة" على مدى السنوات الخمس الماضية.

وجاء أمر المداهمات من المحكمة نفسها التي تحقق في الصفقة الموقعة بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم والمملكة العربية السعودية، والتي تشهد إقامة كأس السوبر الإسباني هناك كل عام.

وتبلغ قيمة الصفقة 40 مليون يورو سنويا للاتحاد الإسباني، والتي جاءت بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين شركة كوزموس التابعة لجيرارد بيكيه، حيث تم دفع عمولة تتراوح بين 4 و5 ملايين يورو.

واستقال روبياليس أواخر العام الماضي، بعد إيقافه من قبل الفيفا، مع استمرار التحقيقات في قضية الاعتداء الجنسي المتهم بها.

المصدر: "وكالات"