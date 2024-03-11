مواجهة ودية بين المنتخبين الروسي والبيلاروسي

كشف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم ألكسندر ديوكوف، تفاصيل المباراة الودية بكرة القدم لمنتخب بلاده أمام المنتخب البيلاروسي.

وفي تصريحات نقلتها قناة "Match TV"، قال ديوكوف:"نعم، اتفقنا على مباراة مع منتخب بيلاروس، المباراة مقررة في يونيو بمينسك (العاصمة البيلاروسية)".

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مضيفا أن المفاوضات جارية أيضا بشأن مواجهة ودية مع المنتخب الصيني.

ومن المقرر في شهر مارس، أن يلعب المنتخب الروسي مباراتين وديتين في موسكو، الأولى في 21 مارس ضد صربيا، وبعد أربعة أيام سيلتقي الروس مع منتخب الباراغواي.

يذكر أن فرق ومنتخبات روسيا وبيلاروس لا تشارك في البطولات الدولية بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

المصدر: RT