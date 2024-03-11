 
مباشر

مواجهة ودية بين المنتخبين الروسي والبيلاروسي

الرياضة

مواجهة ودية بين المنتخبين الروسي والبيلاروسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x4zg

كشف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم ألكسندر ديوكوف، تفاصيل المباراة الودية بكرة القدم لمنتخب بلاده أمام المنتخب البيلاروسي.

وفي تصريحات نقلتها قناة "Match TV"، قال ديوكوف:"نعم، اتفقنا على مباراة مع منتخب بيلاروس، المباراة مقررة في يونيو بمينسك (العاصمة البيلاروسية)".

إقرأ المزيد
مناشدة لإعادة المنتخب الروسي إلى كأس العالم للهوكي 2025
مناشدة لإعادة المنتخب الروسي إلى كأس العالم للهوكي 2025

مضيفا أن المفاوضات جارية أيضا بشأن مواجهة ودية مع المنتخب الصيني.

ومن المقرر في شهر مارس، أن يلعب المنتخب الروسي مباراتين وديتين في موسكو، الأولى في 21 مارس ضد صربيا، وبعد أربعة أيام سيلتقي الروس مع منتخب الباراغواي.

يذكر أن فرق ومنتخبات روسيا وبيلاروس لا تشارك في البطولات الدولية بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا