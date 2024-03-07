بوتين في قصر السامبو بكراسنودار

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قصر السامبو الجديد في مدينة كراسنودار خلال جولة عمل قام بها إلى إقليم كراسنودار اليوم الخميس.

وفور دخول الرئيس الروسي إلى المنشأة الرياضية التي تم افتتاحها حديثا، التف حوله الأطفال.

ونشر الصحفي بقناة "روسيا" بافيل زاروبين، مقطع فيديو على قناته في "تيليغرام" يظهر فيه بوتين وهو يتواصل مع الأطفال.

وعندما سألهم إن كانوا يحبون المقر التدريبي الجديد، أجاب الرياضيون الشباب في انسجام تام: "نعم". ثم قال الرئيس إنه سيظل يظهر في مكان قريب.

ويعد "قصر السامبو" جزءا من مجمع المدينة الرياضة في الجزء الشمالي من كراسنودار، والتي تضم قاعة لكرة السلة وقصر الجليد وقصر الرياضات المائية، إضافة لقاعات تدريب الأبطال.

ومن المقرر أن يتم بناء مدرسة داخلية وساحة لألعاب القوى وقصر لرياضة الجمباز وغيرها من المرافق.

يذكر أن هذه المنشأة الرياضية تم بناؤها في ديسمبر 2021، وشغل مشروع قصر السامبو مساحة 2.4 هكتار، وتتسع صالة النزالات لـ 3 آلاف مقعد تمهيدا لاستقبال البطولات والمنافسات الدولية.

المصدر: RT