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مقتل لاعب كرة قدم مغربي طعنا بسكين في إسبانيا

الرياضة

مقتل لاعب كرة قدم مغربي طعنا بسكين في إسبانيا
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أعلن نادي أتلتيكو ليبرتاد الإسباني لكرة القدم المنتمي لدوري الهواة، مقتل لاعبه المغربي رضا أرشاد عن 21 عاما بطعنة سكين، صباح الأحد الماضي، بحي سانتا كلارا بمدينة إشبيلية.

وكتب النادي على حسابه في منصة "إكس" في تدوينة نعى فيها لاعبه المغربي: "بألم عميق في قلب نادي أتلتيكو ليبرتاد، يؤسفنا أن نعلن وفاة لاعبنا الكبير رضا.. شاب لديه أحلام وأهداف في الحياة أخذتها منا يد قاسية لا ترحم.. أرقد بسلام.. سنفتقدك".

ومنذ علمها بالواقعة، بدأت الشرطة الوطنية في إسبانيا تحقيقا وأوقفت رجلين بتهمة ارتكاب الجريمة.

وقال مندوب الحكومة الإسبانية في الأندلس، بيدرو فيرنانديز: "يبدو أن نقاشا مسبقا كان بين الضحية والمشتبه فيهما في ملهى ليلي، انتقل إلى الشارع، ونتجت عنه وفاة اللاعب المغربي".

المصدر: وكالات

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