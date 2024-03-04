رسميا.. استدعاء نجم ريال مدريد في اللائحة الأولية لمنتخب المغرب

أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم، خطابا رسميا إلى ريال مدريد، من أجل التمهيد لاستدعاء إبراهيم دياز إلى منتخب "أسود الأطلس"، بداية من التوقف الدولي المقبل.

وكتب خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بصحيفة "ماركا"، على حسابه بمنصة "إكس":"أرسل الاتحاد المغربي، الوثائق الرسمية إلى ريال مدريد لإعلامه بوجود إبراهيم دياز في القائمة الأولية لأسود الأطلس في مباريات مارس".

ويعمل الاتحاد المغربي والمدرب وليد الركراكي، على إقناع إبراهيم دياز منذ وقت طويل، بتمثيل أسود الأطلس.

وينحدر دياز من والد مغربي وأم إسبانية، وأنهى خلال الفترة الأخيرة، بعض الإجراءات الروتينية قبل تمثيل أسود الأطلس، وتعتبر هذه أول مرة يتم فيها استدعاء إبراهيم دياز، في اللائحة الموسعة للمنتخب المغربي، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

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وقالت التقارير إن دياز كان ينتظر تمثيل إسبانيا، لكنه لم يتلق مكالمة هاتفية من المدرب لويس دي لا فوينتي.

وحصل دياز على وعد بأن يصبح لاعبا أساسيا مع المنتخب المغربي، الذي احتل المركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر.

وشارك دياز في مباراة واحدة بقميص منتخب إسبانيا، وكان ذلك في مباراة ودية أمام ليتوانيا قبل يورو 2020، وبذلك فإنه لديه إمكانية تغيير جنسيته الرياضية للمغرب.

وسجل اللاعب البالغ 24 عاما، 4 أهداف بالدوري الإسباني مع ريال مدريد هذا الموسم، بالإضافة إلى هدفين في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفا بكأس ملك إسبانيا ومثله في كأس السوبر، بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة.

وسيواجه منتخب المغرب نظيريه أنغولا وموريتانيا وديا في 22 و26 مارس الحالي، ثم يلعب ضد زامبيا وجمهورية الكونغو في يونيو المقبل مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026.

المصدر: "وسائل إعلام"