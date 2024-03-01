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شاهد.. لحظة سقوط نجل أمير قطر من ظهر الجواد

الرياضة

شاهد.. لحظة سقوط نجل أمير قطر من ظهر الجواد
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سقط نجل أمير قطر، الفارس الشيخ عبد الله بن تميم بن حمد آل ثاني، على الأرض بعد تعثر جواده، عند الحاجز الأخير أثناء مشاركته في سباق للحواجز.

وهرع مسؤولو السباق والأمن تجاه الشيخ عبد الله بن تميم بعد سقوطه من على ظهر الحصان ليساعدوه، فيما قام الجمهور بالتصفيق له.

المصدر: منصات التواصل 

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